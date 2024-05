O centro universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte, foi comprado por R$ 49 milhões pelo grupo educacional Yduqs, que já é dono da Estácio e do Ibmec. O anúncio ao mercado da aquisição foi feito nesta terça-feira (28/5), quando o contrato foi celebrado. Ficou fixado o pagamento de R$ 34,3 milhões à vista e o restante a ser quitado em cinco anos com correção monetária.

Com isso, a holding de capital aberto com foco no ensino superior assume o controle de dois campi, que somam 7.643 alunos em 26 cursos de graduação presencial, além de nove cursos no formato semipresencial com 957 estudantes. A instituição também oferece ensino à distância, com quase 3 mil matrículas, e pós-graduação, com 446 alunos.

A instituição tem tradição e reconhecimento, sobretudo, na área de direito e nos cursos de saúde, com destaque para odontologia, que concentra 20% do total de estudantes matriculados. A rede educacional promete fazer investimentos em tecnologia e infraestrutura.

Em comunicado, a Yduqs diz que “o processo de transição de gestão deve levar aproximadamente 90 dias e está condicionado à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e restruturação societária”.

A faculdade Newton Paiva tem 52 anos de história e pertencia desde 2008 ao grupo paulista Splice, que, além da educação, atua em outras áreas, como saúde e telecomunicações, e havia comprado o centro universitário da família Paiva Ferreira. A Yduqs não mudará o nome da instituição e vai integrá-la à marca Wyden, que conta com mais dez faculdades da Yduqs em São Paulo e estados das regiões Norte e Nordeste do país.

A última compra de uma unidade de ensino foi feita pela Yduqs em 2020. À época, a holding pagou R$ 120 milhões para ser a nova dona do grupo Athenas, formado na ocasião por cinco instituições de educação em cidades de Rondônia, Acre e Mato Grosso.