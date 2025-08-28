Assine
MINAS GERAIS

Prefeito anuncia 'comissão especial' após criança morrer ao receber alta

Prefeitura alega que não há indício de negligência médica. ‘Não descansaremos até tudo ser esclarecido com transparência e respeito’, disse o chefe do Executivo

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
28/08/2025 23:25 - atualizado em 28/08/2025 23:43

A Secretaria de Saúde de Santa Luzia enfatizou que todos os protocolos no tratamento de Nicolas Gabriel foram seguidos corretamente
O prefeito de Santa Luzia, na Grande BH, Paulo Bigodinho (Avante), informou nesta quinta-feira (28/8) que foi determinada a criação de uma comissão especial para apurar as circunstâncias da morte de Nicolas Gabriel Brito Figueiredo, de 6 anos. A criança foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Hospital Madalena Parrillo Calixto, nessa quarta-feira (27/8).

“Quero deixar claro para toda a população que vamos acompanhar e fiscalizar de perto cada passo dessa investigação até o fim. Nesse momento de dor, me solidarizo com a família e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações. Não descansaremos até que tudo seja esclarecido com transparência e respeito”, declarou o chefe do Executivo municipal em suas redes sociais.

Ontem, a prefeitura havia afirmado que não foram identificados indícios de negligência no atendimento prestado à criança, que morreu pouco tempo depois de receber alta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o menino deu entrada na unidade apresentando dor de garganta, febre e episódios de vômito. Ele foi medicado e permaneceu em observação por cerca de duas horas antes de ser liberado em decorrência da “melhora clínica”.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a morte e aguarda a conclusão de laudos periciais.

A morte

Segundo os familiares, Nicolas chegou à unidade por volta das 8h da manhã de quarta-feira (27/8), apresentando vômito e diarréia. Ele recebeu soro e uma injeção antes de ser liberado, por volta das 11h. “Minha filha contou que a medicação aplicada foi Benzetacil”, relatou Shirley Cristina Maciel, avó de Nicolas.

Segundo ela, logo após sair da UPA, quando a mãe seguia com Nicolas para o ponto de ônibus, o menino começou a passar mal. Nicolas caiu no chão, começou a tremer e espumar pela boca. Um transeunte ajudou a mãe a carregá-lo de volta para dentro da unidade, mas ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Um dos parentes afirmou que Nicolas não tinha nenhum problema de saúde ou alergia a medicamentos. O menino completaria 7 anos em 1º de setembro.

