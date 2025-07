Estudantes da UFMG são deixados em Goiás e entidades trocam acusações

Entidades estudantis ligadas à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) trocam acusações nas redes sociais devido a um episódio ocorrido durante uma caravana. Um grupo de alunos viajou a Goiânia para participar do 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune). No entanto, após o fim do evento, no último domingo (20/7), alguns deles não conseguiram embarcar para fazer a viagem de volta a Belo Horizonte.

De acordo com postagens na página do Coletivo Juntos (juventude anticapitalista, antirracista, feminista, LGBTQIA+ e ecossocialista), pelo menos nove jovens dos cursos de Psicologia, Ciências Sociais e Letras da UFMG teriam sido impedidos de embarcar em dois ônibus fretados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE).





Os universitários relatam que havia 19 lugares desocupados nos coletivos, que seriam mais do que suficientes para acomodar todos eles. No entanto, como esses estudantes não tinham feito a viagem de ida a bordo dos veículos fretados pelo DCE, foram impedidos de embarcar. O Coletivo Juntos argumenta que os ônibus foram alugados com recursos públicos, com o objetivo de transportar universitários da instituição.

Por sua vez, o DCE publicou, também nas redes sociais, um comunicado sobre o caso. Segundo a entidade, os estudantes que não conseguiram embarcar em Goiânia estavam fora da lista de passageiros exigida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que era única para as viagens de ida e volta.

De acordo com a entidade, esses alunos teriam ido à cidade da Região Centro-Oeste por meio de passagens compradas pelo coletivo. Porém, não haveria retorno garantido. "O Juntos é o próprio responsável pela sua delegação ter ficado em Goiânia. Não garantiu as passagens de volta e exigiu que o DCE obrigasse uma empresa contratada a burlar as normas de segurança", diz o comunicado.

O DCE afirma ainda que uma coordenadora e um tesoureiro presentes na viagem foram avisados sobre o embarque dos estudantes que não estavam na lista apenas uma hora antes do horário previsto para a partida dos veículos. Eles ocupariam vagas do Movimento Correnteza, também formado por universitários da UFMG.

Ainda de acordo com o DCE, duas pessoas ocuparam essas vagas, sendo que outras seis também puderam se acomodar nos assentos ociosos. No mais, a organização alega que a empresa contratada para fazer o transporte não permitiu mais trocas entre os dois grupos de estudantes e chegou a acionar a polícia, uma vez que os universitários impedidos de embarcar teriam feito uma barricada para impedir a saída do veículo.

O Estado de Minas tenta contato tanto com o DCE da UFMG quanto com o Coletivo Juntos. O espaço está aberto.

