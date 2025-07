Cidade da Grande BH reduzirá tarifa de ônibus, e passagem chegará a R$ 1

A Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, na Grande BH, aprovou nessa segunda-feira (14/7) o Projeto de Lei do Executivo que autoriza a redução da tarifa do transporte coletivo na cidade. A passagem cai de R$ 4,50 para R$ 3, de segunda-feira a sábado, e apenas R$ 1, aos domingos e feriados. A medida entrará em vigor a partir da publicação de um Decreto Executivo, que, segundo a prefeitura, já está em preparação.

Para viabilizar a redução, o município instituiu um subsídio tarifário de até R$ 530.147,30 mensais. O objetivo, segundo a administração, é garantir o equilíbrio financeiro do sistema de transporte coletivo sem repassar os custos à população.

De acordo com a prefeitura, mesmo com o novo subsídio, Pedro Leopoldo ainda destina menos recursos públicos ao transporte do que outras cidades da Região Metropolitana de BH. Enquanto o repasse local corresponde a cerca de 40% do custo operacional no município; em Santa Luzia e Vespasiano chega a 50%; Nova Lima atinge 75%, e Ibirité já implementou a tarifa zero.

Um estudo técnico elaborado para embasar o projeto aponta que a medida pode estimular o uso do transporte público, beneficiar o comércio local e ampliar o acesso da população ao lazer, ao trabalho e a serviços essenciais.

A redução tarifária é a primeira etapa de um Plano de Mobilidade Urbana estruturado pela prefeitura. As próximas fases incluem a ampliação das linhas e dos horários, ainda em fase de planejamento, e uma nova concessão do serviço, com estudos técnicos em andamento.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata