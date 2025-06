Trecho da Av. Cristiano Machado será interditado neste feriado; veja onde

O trânsito da Avenida Cristiano Machado, no trecho que cruza com a Avenida Saramenha, no Bairro Guarani, Região Norte de Belo Horizonte, vai sofrer alterações nesta quinta-feira (19/6), feriado de Corpus Christi. A intervenção vai ser realizada para içamento de vigas usadas na construção de novos viadutos no local.

A partir de 00h01 de quinta-feira, a Av. Cristiano Machado vai ser interditada após o cruzamento da Av. Saramenha, no sentido bairro — Aeroporto de Confins. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que assim que o içamento for concluído, o trânsito vai voltar ao normal. O Executivo municipal não deu uma previsão de quando a ação será finalizada.

Faixas de pano e placas foram colocadas para orientar motoristas e pedestres. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, formada por BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, vão monitorar a região.

Desvio

O tráfego vai ser desviado por meio de uma faixa no sentido Centro, operando em contrafluxo. Também será realizado um desvio pela Avenida Saramenha, Avenida Joaquim José Clemente e Rua Oricuri, retornando à Avenida Cristiano Machado.

Obras

No início de 2024, as obras de implantação de um viaduto na interseção das Avenidas Cristiano Machado e Saramenha, assim como adequações na circulação e intervenção no sistema viário, foram iniciadas. O objetivo da obra é aumentar a capacidade de tráfego da Av. Cristiano Machado e reduzir os congestionamentos.

Esse é o terceiro trecho no Vetor Norte da capital mineira a passar por intervenções das obras de mobilidade urbana executadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), de acordo com a PBH. A previsão de conclusão das obras do viaduto é no primeiro semestre de 2026.

Ainda segundo o Executivo municipal, vão ser investidos aproximadamente R$ 29,2 milhões, com recursos da Corporação Andina de Fomento e dos Recursos Ordinários do Tesouro (ROT). “O novo viaduto possibilitará que os veículos vindos da Saramenha acessem a pista da Cristiano Machado, sentido Centro da cidade, com mais segurança e facilidade”, afirma a prefeitura.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos