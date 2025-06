Tempo em BH: confira a previsão para esta sexta-feira (6/6)

Com a ausência de chuvas, o dia deve ser de tempo seco em Belo Horizonte nesta sexta-feira (6). Segundo a previsão meteorológica, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com temperaturas elevadas.

De acordo com a Defesa Civil de BH, a máxima na capital pode chegar a 28ºC. A mínima foi de 15ºC em duas localidades diferentes. Às 6h, na Região da Pampulha, e às 5h20, na Região de Venda Nova. Já a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.



No restante de Minas Gerais, o cenário é parecido. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco deixa o tempo estável na maior parte do estado.

Haverá maior nebulosidade na Região do Vale do Jequitinhonha e possibilidade de chuva isolada e rápida a à tarde, por causa da intensificação de áreas de instabilidade atmosféricas que atuam na divisa do estado com São Paulo.

As temperaturas ficam elevadas em todas as regiões mineiras, com máxima prevista para 34ºC no Norte de Minas.