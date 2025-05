Lei que permite uso da Bíblia em escolas de BH entra em vigor

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Escolas públicas e privadas de Belo Horizonte poderão utilizar a Bíblia como “material complementar”. A lei que permite o uso do livro foi sancionada nessa quarta-feira (28) e publicada nesta quinta-feira (29) no Diário Oficial do Município (DOM).

O texto foi promulgado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Juliano Lopes (Podemos). A norma permite a utilização de histórias bíblicas como recurso paradidático para apoio a conteúdos culturais, históricos, geográficos e arqueológicos, vinculados a projetos escolares de ensino.

As histórias bíblicas utilizadas deverão auxiliar os projetos escolares de ensino correlatos nas áreas de História, Literatura, Ensino Religioso, Artes e Filosofia, bem como outras atividades pedagógicas complementares pertinentes.

De acordo com o documento, a participação dos alunos nessas atividades não será obrigatória. A lei assegura a liberdade religiosa, em conformidade com a Constituição Federal.

A proposta prevê que a Prefeitura de BH (PBH) estabeleça critérios e diretrizes para a aplicação da medida, e que os custos decorrentes da implementação correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.



Frutal

No dia 8 de maio, a Prefeitura de Frutal (MG), na região do Triângulo, sancionou a Lei nº 6.871 que dispõe sobre a leitura da Bíblia nas escolas da rede municipal de ensino. De autoria do vereador evangélico Alexandre José Braz (Solidariedade), a lei destaca em seu artigo 1º que a leitura da Bíblia poderá ser realizada nas escolas municipais como recurso paradidático para a disseminação cultural, histórica, geográfica e arqueológica de seu conteúdo.