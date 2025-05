Sebrae promove Semana do MEI com capacitações gratuitas para empreender

O Sebrae Minas realiza, ao longo do mês de maio, a Semana do MEI, evento gratuito voltado para apoiar e fortalecer o Microempreendedor Individual (MEI). A programação ocorre em diversas cidades mineiras e inclui oficinas, palestras, consultorias e atendimentos especializados para quem já atua como MEI ou deseja se formalizar. As atividades abordam temas fundamentais para a gestão e o crescimento de pequenos negócios, como marketing digital, finanças, vendas, inteligência artificial e acesso a crédito.

A iniciativa chega em um momento de otimismo para os microempreendedores. De acordo com a pesquisa MEI 2025, realizada pelo Sebrae Minas em março, 87% dos entrevistados têm planos de transformar seus empreendimentos em micro ou pequenas empresas. Além disso, 74% afirmam que a atividade como MEI é sua principal ou única fonte de renda, e 52% dizem que o negócio é lucrativo o suficiente para cobrir as despesas pessoais.

Apesar da rotina intensa - 70% dos empreendedores não tiram férias e a maioria trabalha entre 8 e 10 horas por dia - a busca por capacitação é constante: 64% afirmam se qualificar frequentemente, principalmente por meio de vídeos e tutoriais. O levantamento ainda revelou que, embora a venda presencial seja a mais comum (28%), 63% também utilizam redes sociais para divulgação.

Para Marcelo de Souza e Silva, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, os MEIs têm papel essencial no desenvolvimento econômico do estado. "A figura jurídica do MEI vem contribuindo para dinamizar a economia, ampliando as possibilidades de atuação para profissionais de diversos setores. O Sebrae tem papel fundamental nesse processo, oferecendo capacitações, consultorias e produtos que impulsionam esses empreendedores", destaca.

Programação em destaque

A Semana do MEI acontece em várias cidades, com conteúdos adaptados para cada região:

Belo Horizonte

De 19 a 23/05, na sede do Sebrae Minas (Av. Barão Homem de Melo, 329, bairro Nova Granada - Região Oeste), a programação inclui consultorias sobre finanças, vendas, crédito, marketing e IA para pequenos negócios. Também haverá oficinas de edição de fotos e vídeos para redes sociais, construção de marca e uso do ChatGPT.

De 19 a 29/05, no BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro), os participantes terão acesso a oficinas sobre marca pessoal, autoliderança, finanças e geração de valor, além de planejamento de conteúdo com o uso do ChatGPT.

Nova Lima

De 20 a 28/05, no Auditório da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Rua Jesus Othero (esquina com Marquês de Sapucaí) - Centro), o foco será capacitações práticas sobre MEI, redes sociais, atendimento ao cliente, comportamento empreendedor e planejamento financeiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pedro Leopoldo

De 22 a 29/05, serão oferecidas oficinas sobre plano de negócios, redes sociais, atendimento, finanças e formalização como MEI. As atividades serão divididas, acontecendo CEAC (Rua Dr. Rocha 1167- Centro) e na Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo (Rua Dr Cristiano Otoni 555 – Centro).

Segundo Silva, a Semana do MEI é uma oportunidade não só de aprendizado, mas também de fortalecimento para quem já empreende. "É um espaço para tirar dúvidas, se atualizar e se preparar melhor para os desafios da gestão", afirma.

Mais informações sobre a programação completa e inscrições podem ser consultadas no site do Sebrae Minas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos