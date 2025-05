Universidade oferece atendimento gratuito para declarar Imposto de Renda

Os contribuintes que precisam declarar o Imposto de Renda em 2025 ou regularizar pendências com a Receita Federal têm até o dia 30 de junho para contar com atendimento gratuito oferecido pelo UniBH, por meio do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF).

O serviço, realizado por alunos do curso de Ciências Contábeis com orientação docente, inclui preenchimento da declaração e esclarecimento de dúvidas, e está disponível nas modalidades presencial e remota, mediante agendamento.

O atendimento é voltado principalmente a pessoas que não têm condições de pagar por um serviço especializado. Para participar, é necessário preencher um cadastro online e apresentar documentos como declarações anteriores, informes de rendimento e comprovantes de aluguel, quando houver. Também é indispensável o acesso à conta gov.br.

A ação faz parte de um projeto de extensão que alia responsabilidade social e prática acadêmica. "O serviço do NAF proporciona uma importante complementação à formação dos alunos e leva consultoria especializada à população de forma gratuita", afirma o professor Thiago Santos, responsável pelo projeto.

A obrigatoriedade da declaração em 2025 se aplica, por exemplo, a quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 em 2024, ou rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 200 mil. Os critérios completos podem ser conferidos no site da Receita Federal.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice