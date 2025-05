Com aporte de R$50 milhões, After Click foca no pós-clique

Três executivos com experiência no e-commerce no Brasil estão juntos novamente para lançar o novo projeto. Com investimento inicial de R$50 milhões da Real Capital Partners e de investidores estratégicos, nasce a After Click, uma operação 100% especializada na etapa do Pós-Clique — etapa decisiva da jornada digital e, até então, pouco explorada no mercado nacional.

Fábio Fialho, sócio e CEO da empresa, lidera a operação. Com mais de 20 anos de experiência em e-commerce, tecnologia e logística, foi indicado pelos investidores Eduardo Kyrillos e Daniel Guimarães.

“Por muito tempo, uma operação estruturada e eficiente em todas as etapas do Pós-Clique esteve restrita às grandes empresas, e sempre foi um desafio em um país com as dimensões do Brasil. A After Click chega para mudar esse cenário: oferecemos uma operação robusta e integrada, acessível a marcas de todos os tamanhos. Nosso objetivo é transformar o Pós-Clique em um motor de crescimento para o mercado. Quando bem executado, ele aumenta a satisfação do cliente e melhora os resultados dos investimentos em marketing, elevando as taxas de conversão e retenção”, afirma Fábio Fialho, CEO e cofundador da empresa.

A After Click estreia no mercado com um modelo próprio, chamado Click to Delivery, que integra todas as frentes do Pós-Clique: da gestão de pedidos à entrega final, passando por atendimento ao cliente, logística reversa, conciliação financeira e inteligência de dados. A proposta é transformar a eficiência operacional em diferencial competitivo.

A empresa foi criada como resposta a um dos principais gargalos operacionais do e-commerce: a fragmentação do Pós-Clique. Em muitos negócios, essa etapa envolve diversos fornecedores, sistemas desconectados e processos desalinhados entre logística, atendimento, financeiro e tecnologia — o que resulta em retrabalho, custos elevados, baixa previsibilidade e uma experiência instável para o consumidor. A consolidação dessa etapa em uma estrutura única permite centralizar processos operacionais e financeiros, com integração entre logística, atendimento, estoque e conciliação.

Fialho acrescenta que o outro papel estratégico da empresa é enfrentar a pulverização de estoques, especialmente em marketplaces. "Além disso, o modelo operacional também habilita a empresa a atuar com o que, nos Estados Unidos, é conhecido como "Fulfillment by", onde se torna um parceiro relevante e homologado pelos principais marketplaces do país. A empresa se posiciona como uma extensão do ecossistema, onde atua em sinergia, de agências de marketing e consultorias de tecnologia, e não como concorrente, o que valoriza os parceiros na jornada das marcas. O modelo da After Click permite a integração com diferentes stacks tecnológicos e viabiliza a operação em conjunto com estruturas responsáveis por geração de demanda, plataformas de e-commerce e hubs de integração", completa.

Com foco exclusivo no Pós-Clique e na escala operacional, a empresa aplica inteligência artificial (IA) de forma estratégica para otimizar processos que afetam diretamente o fluxo de pedidos, a eficiência logística e a precisão operacional.

A empresa é inspirada em referências globais, com capacidade de adaptar esse modelo às particularidades fiscais, operacionais e tecnológicas do Brasil, que consolida uma nova categoria de atuação no mercado nacional.

Know-how

Os sócios estratégicos da After Click, Eduardo Kyrillos e Daniel Guimarães, junto com Fábio Fialho, foram responsáveis por transformar a Synapcom, vendida por R$ 1,2 bilhão. Durante a gestão, atenderam marcas como L’Oréal, Samsung e Diageo, alcançando um GMV de R$ 2,4 bilhões. Agora, eles trazem sua experiência, visão de mercado e capital estratégico para escalar a After Click a partir de uma nova perspectiva.

Fábio Fialho traz na bagagem passagens por empresas como DHL Supply Chain, Synapcom, Infracommerce e a atuação como membro do conselho executivo da Integralmedica. Foi professor da cadeira de transformação digital por mais de dez anos em instituições de ensino e foi também diretor da cadeira de Indústria na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm). À frente da After Click, ele lidera um time executivo experiente no setor.

Solução de ponta a ponta

Com sede em Extrema (MG), um hub logístico e fiscal estratégico, a After Click já inicia suas operações com capacidade para processar mais de 100 mil pedidos mensais. Oferece entregas no mesmo dia para a Grande São Paulo e no dia seguinte para São Paulo e Rio de Janeiro.

A estrutura integra todas as etapas da jornada pós-clique, com KPIs em tempo real, operação multicanal (lojas próprias e marketplaces), atendimento especializado e inteligência financeira.

“A After Click é resultado da vivência prática dos fundadores, que decidiram empreender novamente para atacar um ponto crítico do e-commerce. Nossa missão é clara: elevar a régua da execução e dar às marcas e empresas o suporte que precisam para crescer com eficiência”, destaca Eduardo Kyrillos, sócio estratégico.

Website: https://www.afterclick.com.br/