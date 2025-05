BH: Feira da Casa de Jornalista reúne arte, cultura e sustentabilidade

A tradicional Feira de Arte, Artesanato e Sustentabilidade da Casa de Jornalista será realizada no próximo sábado (17/5), das 9h às 17h, na Avenida Álvares Cabral, 400, no Lourdes, região Centro-Sul de Belo Horizonte. O evento destaca produções locais, promove o consumo consciente e valoriza o artesanato como atividade econômica sustentável.

Consolidada como um espaço plural e democrático, reunirá trabalhadores de diversas regiões da capital mineira. O público encontrará peças criativas e exclusivas feitas à mão, incluindo bijuterias, vestimentas, customização em tecido, produtos naturais e guloseimas. A diversidade de materiais e técnicas utilizadas nas criações é um dos pontos altos da feira, que oferece espaço para a moda consciente, com itens vintage, customizados e de brechó.

Uma das novidades desta edição é o “Espaço de Consertos”, onde será possível realizar pequenos reparos em roupas, seja nas que forem adquiridas no local ou nas levadas de casa. A proposta é incentivar o reaproveitamento e prolongar a vida útil dos objetos, alinhando-se aos princípios ecológicos que norteiam o encontro.

Organizada pelo Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, esse momento é um símbolo da economia solidária e do incentivo à cultura. Segundo Lina Rocha, presidente do sindicato, ele faz parte do calendário da Casa de Jornalistas por seu compromisso com a diversidade, inclusão e preservação ambiental.

Foto: Sandra Mara

Com um ambiente acolhedor e público variado, o evento se tornou referência entre expositores, visitantes e entusiastas da manufatura. Além de compras, oferece uma experiência cultural completa, reforçando a identidade de BH como referência em iniciativas que unem arte e mercado.

“É uma feira menor, mais intimista, e com pessoas que valorizam o consumo consciente”, destaca a jornalista Marinalva Aparecida Moreira, que participa desde a primeira edição.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice