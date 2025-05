Produtores de audiovisual aumentam pressão para regular streaming

As associações de produtores de audiovisual e as produtoras entraram em campanha nas redes sociais pela aprovação do projeto de lei 2.331/22, que tramita no Congresso Nacional, para a regulação das plataformas de streaming. Eles apoiam o substitutivo da deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio. Grandes produtoras, como a O2 Filmes, estão divulgando um vídeo em que defendem a cobrança da Condecine, uma taxa de 6% que já é cobrada de toda produção audiovisual, menos das plataformas.

De acordo com as associações de audiovisual, a cobrança das plataformas renderia R$ 1 bilhão anuais. Desse montante, R$ 600 milhões poderiam ser aplicados em investimento direto nas produções nacionais.

O recado tem endereço certo. De todas as companhias de streaming, a maioria das postagens marca a hashtag Netflix.