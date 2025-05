Poesia no Centro, em São Paulo, terá vencedora do Pulitzer e Chico Alvim

O Festival Poesia no Centro, organizado pela livraria Megafauna em São Paulo, definiu a programação dos três dias do evento, entre 16 e 18 de maio, no teatro Cultura Artística (foto acima). O palco do festival terá treze mesas de conversa entre poetas, jornalistas e pesquisadores ligados ao universo da poesia.

Uma delas, que abrirá o festival, às 17h do dia 16, trará os poetas Alice Sant’Anna e Heitor Ferraz em uma conversa com Chico Alvim. No sábado, 17, às 15h, o poeta irlandês Stephen Sexton e o quadrinista e poeta carioca André Dahmer participarão de um papo mediado por Alexandra Moraes. No domingo, o livro “Asma, da poeta pernambucana Adelaida Ivánova, será apresentado em uma adaptação teatral.

Além de Sexton, o Poesia no Centro terá outros poetas estrangeiros, como a americana Tracy K. Smith, professora de Harvard vencedora do Pulitzer de poesia com o livro ‘Vida em Marte’; a suíça Prisca Agustoni; a alemã Uljana Wolf; e a portuguesa Patrícia Lino.

O festival também incluirá uma programação secundária, a Megafone, que recebeu cerca de 200 inscrições de poetas brasileiros e de países como Angola, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Peru.