‘Eu não me arrependo’, um novo musical sobre Édith Piaf

A vida e a obra de Édith Piaf, uma das artistas mais emblemáticas do século XX, serão contadas em um musical brasileiro: “Piaf — Eu não me arrependo”.

O espetáculo, que será dirigido por Sergio Módena, com dramaturgia de Newton Moreno, pretende mostrar não só a carreira musical de Piaf, com sucessos como “La vie en rose”, “Milord” e “Non, je ne regrette rien”, mas também sua trajetória de adversidades desde a infância nas ruas de Paris.

A ideia é que, com base no livro “Piaf: de Môme a Édith”, o musical inclua documentos inéditos, como cartas, fotografias e anotações de diário. A cenografia, a cargo do premiado André Cortez, vai evocar uma antiga estação de trem francesa.

Os planos para o musical sobre Édith Piaf, em fase de captação de recursos, é que sejam feitas inicialmente 30 apresentações em São Paulo e 30 no Rio de Janeiro.