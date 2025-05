Empreendimento com perfil híbrido integra moradia e hotel

A Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, registra novo movimento de investidores e compradores com o lançamento do Square Design Hotel que integra unidades compactas à estrutura de hotelaria, oferecendo serviços como recepção, segurança e manutenção. O projeto adota modelo híbrido, com foco em moradia e investimento.

Em uma das regiões mais valorizadas da Barra, o projeto foi desenvolvido com foco em sofisticação, mobilidade e aproveitamento urbano. A proposta reúne design contemporâneo, funcionalidade e um conceito hoteleiro que atende desde executivos até turistas e investidores que buscam rentabilidade no setor imobiliário.

O projeto foi desenhado para atender também à crescente demanda por hospedagem qualificada na região, impulsionada pela expansão do setor corporativo e turístico da Barra da Tijuca. Próximo a centros empresariais, praias e do Parque Olímpico, o Square Design Hotel surge como uma solução que tem como proposta atender diversos perfis de público.

As obras seguem em andamento, com previsão de entrega conforme cronograma. A incorporadora disponibiliza diferentes modalidades de pagamento.

Além disso, o projeto adota práticas sustentáveis em sua construção e operação, como o uso racional de energia e água, e um sistema de segurança de última geração, incluindo biometria, câmeras integradas e controle de acesso inteligente.

Para saber mais, basta acessar: https://imovel.rio.br/barra-da-tijuca/square-design-hotel

Website: https://imovel.rio.br/barra-da-tijuca/square-design-hotel