Homem é atropelado e arrastado por 70 metros

Um homem de 25 anos morreu ao ser atropelado e arrastado por cerca de 70 metros na BR-259, em Itueta, no Vale do Rio Doce. O corpo foi encontrado desfigurado no KM 25 da rodovia, nesse domingo (4/5), segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

A vítima, conforme relataram testemunhas e familiares, morava em uma propriedade rural próxima ao local do acidente e tinha o hábito de caminhar pelas margens da via até o centro da cidade.

O motorista responsável pelo atropelamento fugiu sem prestar socorro e, até o momento, não foi identificado.

A perícia técnica foi acionada e confirmou que o corpo apresentava múltiplas lesões.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.