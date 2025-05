Fiéis pedem por condições dignas de trabalho na Missa do Trabalhador

A 49ª Missa do Trabalhador e da Trabalhadora, realizada na manhã desta quinta-feira (1º/5), feriado do Dia do Trabalho, reuniu diversos fieis que pediram por saúde e condições dignas de trabalho em Contagem, na Região Metropolitana de BH.

A missa aconteceu na Praça da Cemig, foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Nivaldo dos Santos Ferreira, e concelebrada pelos padres das comunidades de fé da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida (Rensa).

A celebração, realizada desde 1976, é uma homenagem a São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Durante a missa, fiéis ainda prestaram homenagens ao Papa Francisco, que faleceu no dia 21 de abril. “O Papa Francisco devolveu a igreja aos católicos por colocar Jesus no centro. Despiu das pompas e privilégios do dinheiro e se colocou a serviço da evangelização” disse Dom Nivaldo.

O casal Manuel Messias, de 45 anos, e Vanda Vieira, de 53, veio prestigiar a missa pela segunda vez. No ano passado, os dois não puderam estar presentes por estarem viajando, mas, este ano, fizeram questão de comparecer. “É maravilhoso. Viemos pedir por saúde”.

Na missa de hoje, Dom Nivaldo agradeceu a Deus pela vida de todos os trabalhadores e pediu para que todos continuem com a vocação recebida de Deus. Na celebração, ele ainda clamou por condições dignas de trabalho a todos, relembrando a época da escravidão e fazendo paralelo com os casos de trabalho escravo na atualidade.

“Trabalho é a continuação da obra de Deus. Trabalho significa vida humana. Ter condições de trabalho dignas é uma obrigação social e que deve ser garantida para todas as pessoas de todas as condições sociais. Nós vivemos uma crise no universo do trabalho com a perda de oportunidades significativa desde o período da pandemia e de situações de trabalho indignas. Isso faz com o que as pessoas sofram muito e se empobreçam muito”.

Dom Nivaldo lembrou dos políticos. “Que Deus abençoe pessoas que têm responsabilidades políticas para que tomem decisões justas, éticas e urgentes para garantir os direitos do trabalhador, para que cada pessoa possa ter oportunidades verdadeiras e reais de exercer sua profissão com condições dignas”.

No final da celebração, Dom Nivaldo abençoou carteiras de trabalho e outros objetos pessoais dos fiéis.

Virginia Lucia Soares, de 44 anos, sempre participa da celebração da Missa do Trabalhador e fez questão de trazer a carteira de trabalho para receber a benção. “É sempre importante agradecer trabalho que temos para sustentar a família. Saio da celebração muito feliz. Sou muito agradecida por tudo".

Foi a primeira fez que Juliana Gomes, de 42 anos, participa da Missa do Trabalhador. Na manhã de hoje, a advogada foi pedir por benção na nova sociedade e levou a imagem de São José dormindo para ser consagrada.

"Eu sempre vi a missa pela televisão, mas essa ano que vim presencialmente para agradecer pelo trabalho que eu tenho, pedir a benção pela minha nova sociedade com uma amiga e vim pedir pelos meus sonhos também. Trouxe a imagem de São José dormindo para que ele me acompanhe e interceda pelos meus sonhos. São José é meu padroeiro".

No local da celebração, entidades sindicais e movimentos sociais também marcaram presença com manifestações em defesa da não privatização das estatais mineiras e pedindo melhores condições de trabalho, como o fim da escala 6x1 sem a redução de salário.

Inclusão

A missa contou com a tradução de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e uma área especial para deficientes. "Não podemos deixar ninguém de fora. A igreja é lugar para todos. Não podemos deixar nosso preconceito excluir as pessoas", disse Dom Nivaldo.

Padroeiro dos trabalhadores

São José, o esposo de Maria, era carpinteiro e protetor dos trabalhadores. Em 1955, o Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário para o mesmo dia em que é celebrada a data do Dia do Trabalhador para, assim, dignificar os frutos do esforço humano por meio do trabalho.