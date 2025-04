Plano de metas: PBH quer implantar 100 refúgios climáticos até 2028

A Prefeitura de Belo Horizonte apresentou o Plano de Metas do Município até 2028 em audiência pública online nesta quarta-feira (30/4). Entre os tópicos, o executivo municipal detalhou o planejamento na esfera da sustentabilidade ambiental, que contempla a implantação de 100 refúgios climáticos espalhados pelas regiões da capital mineira.

Com apresentação realizada pelo secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Bruno Passeli, o plano para os próximos anos de mandato é trazer para a capital mineira dezenas de unidades do espaço criado para ser um ponto de descanso e abrigo do sol. Os refúgios climáticos devem contar com elementos como árvores, para sombras, bancos, bebedouro e névoa para refrescar, “de modo a contribuir com o microclima e adaptar a cidade aos efeitos das mudanças climáticas”, informou o plano de metas.

A criação e implantação dos espaços fazem parte das ações da Agenda Verde, anunciada pelo então prefeito Fuad Noman em junho do ano passado. O primeiro projeto previa sete refúgios espalhados pela cidade, sendo que a expectativa era para quatro serem instalados até o fim de 2024, mas até o momento, apenas um foi entregue. O primeiro e único refúgio inaugurado fica localizado na Rua dos Carijós, 679, no Centro.

Dos outros seis endereços que vão receber instalações para aliviar o calorão, quatro estão na Região Central de BH. Nas avenidas Olegário Maciel (nº 702) e Amazonas (nº 527) e da Rua dos Caetés (nº 365 e 841) os projetos já estão em fase de implantação e com ordem de serviço já emitida, e tinham previsão de entrega para abril deste ano, conforme informado pela PBH. Outras duas unidades serão implementadas em Venda Nova e no Barreiro, mas não há data definida.

A administração municipal justificou que o atraso para a inauguração das demais áreas se deu devido à adaptações feitas no projeto original, para aprimorá-lo e adequá-lo às peculiaridades da cidade. Porém, não explicou as mudanças que serão feitas. "Além disso, por se tratar de obras na Região Central, com grande fluxo de veículos e pessoas, o planejamento precisou ser adiado em função das festas de fim de ano e do carnaval de rua", afirmou.

O Executivo municipal ainda esclareceu que no espaço da Rua Carijós são feitas manutenções, reparos e higienização semanalmente, mas, lamentavelmente, o equipamento tem sido alvo de constantes atos de vandalismo e depredação. Na tentativa de tentar coibir essas ações contra o patrimônio público, está sendo providenciada a instalação de uma câmera de segurança no local.

Como funciona o refúgio

Tendo como protagonista do espaço uma árvore, o refúgio conta com uma estrutura que permite um resfriamento passivo. Além disso, por meio de um conjunto de pisos permeáveis (gramado e revestimento de micro eixos drenantes) ele contribui para a correta infiltração da água da chuva no local, evitando acúmulo e, consequentemente, alagamentos.

Para maior conforto, o local também conta com um banco sob a árvore, uma espreguiçadeira e um bebedouro. Assim o cidadão pode utilizar o refúgio não apenas para se abrigar do sol e reduzir a sensação de calor, mas também para descansar e se hidratar, já que ele possui três bicas distintas: adultos, crianças e pets.

Também possui estações nebulizadoras, com aspersores para dissipar uma névoa refrescante para que a população se alivie do calor. Para utilizá-lo basta pressionar um dos botões e aguardar a liberação do vapor.

Mais propostas

Ainda no quesito sustentabilidade ambiental, a PBH apontou a intenção de “criar o Plano de Proteção da Serra do Curral, com interface com os órgãos patrimoniais das diversas esferas”, plantar até 200 mil árvores na cidade e requalificar da Trilha da Travessia da Serra no Parque da Serra do Curral, com a reforma dos guarda corpos de segurança e sinalização, para viabilizar a reabertura ao público.

Na lista de obras a serem concluídas estão: Reservatório Profundo Vilarinho II; o Reservatório Profundo Nado I; Praça das Águas do Ribeirão Pampulha; Canal Paralelo do Ribeirão Pampulha; e a Bacia de detenção B5 — Córrego Ferrugem.

Os resíduos também são alvos destaques nas metas propostas. A PBH planeja entregar às cooperativas de catadores 14 novos caminhões para coleta seletiva porta a porta, contratar oito organizações de catadores para triagem de materiais recicláveis e ampliar a coleta seletiva nas modalidades porta a porta e ponto a ponto e nas escolas municipais, entre outras medidas.

O plano prevê também a implantação e operacionalização do Parque do Aterro, que faz parte da Agenda Verde de BH. Informações da PBH de junho de 2024, quando o programa foi anunciado, detalharam que o parque será no antigo Aterro Sanitário da SLU na BR-040, em uma área de aproximadamente 80 mil metros quadrados. “Já desativado, sem receber rejeitos ou lixo, o local é permanentemente monitorado, principalmente por conta das emissões de gás metano dos antigos depósitos, resultado do lixo acumulado. Em uma parte do terreno, o gás já não existe mais e a área está livre para receber as intervenções”, informou o Executivo municipal. O valor total da obra está orçado em € 9,28 milhões.

O plano

No anúncio do plano de metas, o secretário Bruno Passeli informou que o documento ainda não está acabado, visto a complexidade. Além disso, está aberto à população um formulário para envio de sugestões, que vão ser avaliadas pelas equipes técnicas da prefeitura. Caso as propostas sejam viáveis e válidas, elas serão acrescidas ao documento. “A cidade de Belo Horizonte tem que construir junta esse documento”, afirmou o chefe da pasta de Planejamento, Orçamento e Gestão. O prazo para envio de sugestões no formulário é 29 de maio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia