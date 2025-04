Tutor é preso por agredir cachorro com pedaço de pau na Grande BH

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante por bater no próprio cachorro com um pedaço de pau no Bairro Sevilha, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Minas Gerais, na tarde desse domingo (6/4).

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os militares receberam a denúncia da agressão e faziam patrulhamento na área, quando avistaram o animal preso a um poste com sangramento na cabeça, confirmando os maus-tratos.

Segundo testemunhas, o homem tinha agredido o cachorro, chamado Spaik, e pretendia jogar em um córrego da região, mas foi impedido por populares. Os policiais o encontraram em sua casa e efetuaram a prisão.

Quando questionado sobre o motivo da violência, ele alegou que o animal havia mordido seu neto e que teria lhe dado um castigo. A PM entrou em contato com a equipe de zoonoses e com a guarda municipal de Ribeirão das Neves, mas não havia funcionários no plantão.

Devido à ausência de autoridades para assumir os cuidados do animal, uma vizinha assumiu a custódia do cachorro, oferecendo medicamento e fazendo os primeiros curativos. A manicure Alessandra Oliveira informou que o filho do agressor buscou o animal na casa dela por volta de 20h, mas que não teria dinheiro para arcar com as despesas de uma clínica veterinária.

A Organização Não Governamental (ONG) Amigo Sem Dono foi acionada diversas vezes para ajudar no caso, e pede atenção à situação, já que, segundo a entidade, o poder público e o protetor do animal se omitem, então resta aos ativistas assumirem, sozinhos, a responsabilidade pelos animais em situação de vulnerabilidade. A presidente e fundadora da ONG, Roberta Sapori, questiona a atuação do Executivo municipal acerca dessa situação.

“Quem vai arcar com o custo desse animal? O agressor não vai, a família não vai, a polícia não vai, a prefeitura não vai. Aí vai sobrar pra gente tirar do próprio bolso pra poder socorrer animais, que não são da nossa responsabilidade. É da responsabilidade do tutor, é do poder público, acaba que a gente tem que fazer as tripas coração pra tentar pagar a despesa”, diz.

De acordo com a presidente, o animal encontra-se em estado grave, com risco de morrer. Ele está pouco responsivo, muito machucado e deve ficar internado, pois apresenta um quadro de edema cerebral. Para ela, é necessário ações, pois o crime gera prisão de 2 a 5 anos e multa.

Outra testemunha, que não quis ser identificada, informou que o cachorro era super dócil e criticou o poder público. Segundo a testemunha, nenhum órgão público recolheu o animal. O suspeito encontra-se à disposição da Justiça e um inquérito da Polícia Civil (PC) foi instaurado para a apuração do caso.



Procurada, a Prefeitura de Ribeirão das Neves informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi comunicada sobre a denúncia de maus-tratos na manhã desta segunda-feira (7/4). "Uma equipe especializada da Secretaria se dirigiu ao local, mas o animal já tinha sido acolhido por uma ONG da cidade".