Ruas do Centro de BH são interditadas para velório de Fuad Noman

As ruas no entorno da sede da Prefeitura de Belo Horizonte estão interditadas na manhã desta quinta-feira (27/3) para o velório do prefeito Fuad Noman. Os bloqueios devem seguir até 16h, com o término da despedida no saguão da Prefeitura de Belo Horizonte.

O prefeito sofreu uma parada cardiorrespiratória em consequência de um câncer não-Hodgkin, no sistema linfático, e faleceu na manhã de quarta (26). O velório será aberto à população, com acesso pelo saguão da sede da Prefeitura, das 13h às 16h. O corpo seguirá para o Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste da capital mineira, onde será sepultado.

Segundo a BHTrans, a Rua Goiás, entre a Avenida Álvares Cabral e a Rua da Bahia, foi interditada às 5h e seguirá fechada até o término do velório, previsto para às 16h.

O trecho da Avenida Afonso Pena em frente à Prefeitura de Belo Horizonte, na altura do número 1.212, também terá o bloqueio da faixa de trânsito à direita, no sentido Rodoviária/Mangabeiras, próximo ao meio-fio. O quarteirão está localizado entre a Rua da Bahia e Avenida Álvares Cabral.

Os pontos de ônibus no quarteirão também estão desativados. Conforme a BHTrans, os pontos de embarque e desembarque foram transferidos para o quarteirão da Afonso Pena entre a Avenida Álvares Cabral e a Rua dos Guajajaras, no ponto de ônibus em frente ao Conservatório de Música da UFMG, no número 1.534.