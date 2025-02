Vai chover nesta quinta (13) em BH? Confira a previsão do tempo

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A chuva pode voltar nesta quinta-feira (13/2) na capital mineira. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada. Na maior parte do estado, a previsão é de tempo estável.

A previsão é de pancadas de chuva mais intensas no Sul e no Triângulo Mineiro, causadas por instabilidades atmosféricas, o que deve aumentar a nebulosidade nas duas regiões. O tempo deve seguir estável no restante do estado, com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões metropolitana de Belo Horizonte, Oeste e Zona da Mata.



Na capital mineira, a temperatura mínima prevista para esta quinta-feira é de 17ºC, e a máxima é de 33ºC – números semelhantes aos registrados nesta quarta-feira (12), quando os termômetros variaram entre a mínima de 17,6ºC e a máxima de 29,4ºC.



Até sábado (15), a previsão para Belo Horizonte é de que as temperaturas se mantenham estáveis, variando entre 18ºC e 32ºC.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia