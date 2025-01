Homem é esfaqueado por grupo de seis na rodoviária de BH

Um homem, de 30 anos, foi agredido a facadas, chutes e pauladas por um grupo de três homens e três mulheres na Rua Saturnino de Brito, em frente ao Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (30/1). Aos militares, uma das suspeitas afirmou que o grupo agrediu o homem porque ele mostrava seus órgãos genitais para as mulheres no local.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada às 22h22 para uma ocorrência de um homem caído ao chão, com uma possível perfuração por faca. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem em estado grave e inconsciente.

Devido à gravidade dos ferimentos, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendeu a vítima no local e a encaminhou para Hospital João XXIII. Segundo a equipe médica, o homem tinha cinco perfurações no tórax.

Antes de ser encaminhado ao hospital, o homem acordou e conseguiu relatar aos militares as características dos agressores. O chefe de segurança do Terminal Rodoviário também compartilhou com a polícia as imagens do momento do crime e, com os dados levantados, os militares iniciaram uma busca na região.

Varredura em busca dos suspeitos

Nas buscas, os policiais encontraram um dos suspeitos, de 21 anos, com manchas de sangue no corpo e um corte na mão. O segundo suspeito, de 32, foi encontrado tentando se esconder, também apresentando uma mancha de sangue no corpo, e entregou aos policiais as armas utilizadas pelo grupo no crime.

A primeira mulher envolvida na agressão, de 18 anos, também foi encontrada e afirmou aos policiais que participou da ação porque a vítima mostrava o órgão genital para mulheres da região. Segundo ela, “isso é vacilo”.

A mulher foi apreendida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Centro-Sul com um corte no dedo indicador da mão direita pelo manuseio da faca na agressão. Uma segunda mulher, de 22 anos, também foi identificada e apreendida.

Já o terceiro homem, de 36, foi encontrado na passarela do Complexo da Lagoinha, com roupas diferentes das visualizadas nas câmeras e relatadas pela vítima. Questionado, ele admitiu que fez parte da agressão, tendo batido no homem.

Ele contou aos policiais que ele e os outros homens envolvidos na agressão ouviram uma mulher gritando por socorro e foram ajudar. Segundo ele, o grupo foi “cobrar o vacilo” da vítima.

Ao todo, cinco suspeitos foram presos por tentativa de homicídio e uma suspeita segue foragida.

Dinâmica da agressão

Imagens da câmera de segurança registram o momento da agressão. Nas gravações, o homem de 21 anos aparece dando cerca de sete golpes de faca contra a vítima, que é segurada por outras pessoas. A vítima cai no chão e outras cinco pessoas, dois homens e três mulheres, dão socos e chutes contra ela. Um segundo autor, de 32 anos, aparece utilizando uma tornozeleira eletrônica e tenta conter a vítima com um golpe de mata-leão.

Neste momento, o segundo suspeito e a vítima caem no chão e um terceiro homem, de 36 anos, dá pisões no corpo. Uma das mulheres suspeitas, de 18 anos, contém a vítima enquanto uma outra, de 22, dá golpes de faca contra o homem caído ao chão. Uma terceira suspeita também foi vista golpeando a vítima com um objeto similar a uma faca, mas não foi encontrada.

A vítima foi encaminhada em estado grave para o Hospital João XXIII, mas o hospital não fornece atualizações sobre o estado de saúde dos pacientes.