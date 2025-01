Carro cai em córrego de BH depois de avançar placa de pare e bater

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma batida entre dois carros levou à queda de um deles no Córrego Flor D'Água, no cruzamento entre as avenidas Presidente Tancredo Neves e Miguel Perrela, no Bairro Castelo, na regional Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (31/1).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente aconteceu próximo ao Supermercado EPA e à unidade do McDonald's. No total, seis pessoas estavam dentro dos veículos no momento do acidente, mas quando os militares chegaram ao local, todas as vítimas já estavam do lado de fora.

Nenhuma pessoa ficou presa no veículo que caiu no córrego. Ainda de acordo com os bombeiros, duas das vítimas, uma mulher e uma criança, foram socorridas por viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a atendimento hospitalar.

De acordo com o irmão da motorista do carro que caiu no córrego, ela avançou o sinal de pare e um outro veículo atingiu o carro pela lateral. Neste momento, ela perdeu o controle da direção e o carro caiu no córrego. No carro, estavam a irmã, o marido e uma filha, que não tiveram as idades especificadas.

Já no outro veículo, estavam a motorista, o marido e um filho. Os três tiveram ferimentos leves, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Unimed Unidade Contorno. Os três passam bem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carro ainda está dentro do córrego e as dinâmicas do acidente ainda não foram esclarecidas.