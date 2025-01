Motociclista morre em acidente com carro, moto e carreta em Contagem

Sou estudante de jornalismo no Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH). Já trabalhei no Laboratório de Aprendizagem em Comunicação e Audiovisual do UNIBH (CACAU) e na Assessoria de Comunicação do Sistema Faemg Senar.

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (30/1) em um acidente na Via Expressa, altura do Bairro Tropical, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo um carro de passeio, uma carreta e outra moto. Duas faixas da Via Expressa estão bloqueadas para atendimento à vítima e perícia da Polícia Civil.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o carro teria atravessado a pista e atingido o motociclista que ia no sentido Betim. O acidente ocorreu por volta das 7h30. Ainda conforme os militares, outra moto e uma carreta também teriam se envolvido no acidente, mas os ocupantes dos veículos não ficaram feridos com gravidade.

Duas guarnições do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local, sendo uma ambulância, mas quando chegaram, o motoqueiro já estava sem vida em consequência dos ferimentos. A Transcon e a Polícia Militar também foram acionadas.

O Estado de Minas entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice