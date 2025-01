Um homem, de 31 anos, foi encontrado morto dentro de uma casa abandonada no bairro Bom Destino, no município de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu horas antes de um homem ser sequestrado e morto por dívida com traficantes no mesmo bairro. Ambos os casos têm relação com o tráfico de drogas.





Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a guarnição foi acionada às 12h depois que moradores da região da Rua dos Pequizeiros ouviram disparos de arma de fogo nas proximidades de uma casa abandonada.





No local, os militares acessaram uma trilha que dava acesso a casa e encontraram a vítima no chão. Segundo os policiais, o local é de difícil acesso e, até chegarem a casa, encontraram dezenas de pacotes de drogas pelo chão.





Os militares registraram que o corpo do homem estava com um objeto similar a um cabo de aço enrolado no abdômen, além de ter diversas perfurações provocadas por bala de arma de fogo pelo corpo. A suspeita é que ele tenha sido amarrado antes da execução.





Testemunhas afirmaram que o homem era um morador da região e conhecido por praticar furtos a comerciantes. Ele estava desaparecido desde segunda-feira (20). Segundo relatos, a vítima era usuária de drogas e roubava para vender objetos e sustentar o vício.

Um desses roubos teria acontecido no final de dezembro de 2024 em um bar local, e os moradores apontaram a vítima como um dos autores.





Ainda segundo moradores da região, a casa onde o corpo foi encontrado é conhecida por ser ponto de venda de drogas.





A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e constatou que o corpo tinha oito perfurações de disparos de arma de fogo pelo corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O corpo foi removido do local e a investigação segue com a PCMG.