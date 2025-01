Um adolescente foi morto a tiros e dois homens ficaram feridos em um bar em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (21/1). Testemunhas afirmaram que dois homens entraram armados no estabelecimento no bairro Nacional, atiraram no jovem e fugiram.





Equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foram acionadas às 22h17 e, ao chegarem ao local, encontraram o jovem, de 17 anos, caído no chão. O dono do bar e um cliente, de 60 e 26 anos, respectivamente, estavam escondidos nos fundos do bar e com ferimentos nas pernas.





Conforme informações do boletim de ocorrência, o adolescente estava sentado em uma mesa do estabelecimento quando dois homens armados entraram no local. Os suspeitos seguiram na direção do jovem, efetuaram os disparos e fugiram do local.





Segundo testemunhas, o dono do bar e um cliente tentaram fugir quando o jovem foi baleado, mas foram atingidos enquanto corriam.





Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e confirmou a morte do adolescente ainda no local. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) também esteve no local e constatou que a vítima tinha vários ferimentos provenientes de arma de fogo pelo corpo, mas não pôde definir a quantidade.





A perita da equipe também encontrou cartuchos deflagrados de calibre .380 e 9 milímetros no estabelecimento, mas o número exato não foi informado.





A equipe do Samu socorreu o homem de 26 anos e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca. Já o idoso foi socorrido pelos policiais militares e levado ao Hospital Municipal de Contagem. Os dois seguem internados, mas não há informações sobre o estado de saúde de ambos.

Até o momento, nenhum envolvido foi localizado. A investigação é feita pela 7ª Delegacia de Polícia Civil de Plantão de Contagem.