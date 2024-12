Bairros da Região Metropolitana de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta terça-feira (31/12) devido a uma manutenção emergencial realizada pela Copasa.

Segundo a companhia, a região afetada pode apresentar intermitências no abastecimento no decorrer de hoje. A previsão é que o fornecimento seja normalizado, gradativamente, no decorrer desta noite.

“A companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos”.

Veja os bairro afetados:

Calafate

Carlos Prates

Gameleira

Monsenhor Messias

Nova Suissa

Padre Eustáquio

Prado

Vila Calafate

Vista Alegre



