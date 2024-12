Motociclista foi parar no acostamento depois de bater contra amurada de rodovia

O motociclista H. F. G. L., de 34 anos, morreu em um acidente de moto, na noite desse domingo (29/11), no KM 5 da rodovia AMG-3220, conhecida como “Estrada do Balneário”, próximo a Janaúba, na Região Norte de Minas Gerais. O garupa que estava com ele, identificado como L. J. F., de 20 anos, ficou ferido.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiro, o piloto perdeu o controle da direção e bateu contra a estrutura de proteção instalada em uma curva da rodovia.





A morte do piloto da motocicleta foi constatado com a chegada do Samu. O garupa tinha ferimentos nos joelhos e braço direito e foi socorrido, sendo levado para o Hospital Regional de Janaúba.





O tráfego de veículos na rodovia foi feito em meia pista por cerca de três horas, tempo que bombeiros e perícia da Polícia Civil fizeram os trabalhos de resgate e levantamento de provas.