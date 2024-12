Um homem ainda não identificado foi resgatado em estado grave no leito do Rio Arrudas, na manhã desta quinta-feira (19/12). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), ele empurrava um carrinho na Avenida Andradas quando caiu no leito do rio em um local de difícil acesso.





19/12/2024 - 10:14 PM ambiental estoura lavra em rio de Minas

19/12/2024 - 10:33 Mais de 100 cidades de MG podem enfrentar chuva intensa

19/12/2024 - 11:11 PF combate fraude bancária em Uberaba Leia mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme os bombeiros, a vítima vivia em situação de rua e sofreu ferimentos graves provocados pela queda. O resgate foi realizado com sucesso e homem foi conduzido pelo Samu para o hospital.