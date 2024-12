A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou nesta sexta-feira (13/12) a foto de Emerson Hugo Bezerra da Silva, de 38 anos, acusado de matar um jovem, de 21, em Mariana, na Região Central de Minas. O rapaz estava desaparecido desde o dia 2 de dezembro, e seu corpo foi encontrado decapitado na zona rural de Ribeirão do Carmo.

O caso ganhou grande repercussão após a divulgação de um vídeo em que Emerson aparece decapitando a vítima. A mãe do jovem teve acesso às imagens e procurou a polícia no dia 5, três dias após o desaparecimento.

No vídeo, Emerson deixa explícito que a motivação do crime se deve a uma desavença entre facções criminosas. A vítima, conforme apurado, integrava uma organização carioca com ramificação em Mariana.

Polícia divulga foto de integrante de facção que decapitou homem em MG PC/Divulgação

Denúncias anônimas podem ser feitas por meio de ligações para os números 190, 197 ou 181.

