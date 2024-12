O Shopping Del Rey, na região da Pampulha, anunciou para este sábado (14/12) uma programação de natal para os pets. O Papai Noel vai receber os amiguinhos de quatro patas e seus tutores na Praça de Eventos (1º piso), entre 10h30 e 14h. Segundo o shopping, o evento é gratuito e as primeiras famílias a chegarem ganharão uma foto impressa ao lado do Bom Velhinho.

O evento tem ganhado notoriedade a cada ano, diz a gerente de marketing do Shopping Del Rey, Kátia Andrade. “É um evento que realizamos tradicionalmente para oferecer uma experiência de Natal exclusiva para os pets e suas famílias. Realizamos uma edição no fim de novembro, que foi sucesso, e repetimos o modelo agora em dezembro”.

“É uma lembrança super gostosa de ter. Guardamos todas as fotos com muito carinho e conseguimos perceber, ao longo do tempo, as mudanças e matar a saudade de quando ele era menorzinho. Afinal, ele ainda é nosso único filho!", contou Pedro Rocha, 'pai' do Cookie, um spitz de 3 anos.

O Del Rey é shopping pet friendly há sete anos e, para os tutores, levar os bichinhos para participar das tradições de Natal torna a data ainda mais especial. "Nós amamos o Natal, ter esse registro presente em nossa casa é algo muito especial. Estamos enfrentando um momento delicado com a Maya, mas somos gratos por ter esses registros que ficarão eternizados para sempre”, afirmou Gabriela Balbino, 'mãe' da Maya, uma beagle de 10 anos.





A gerente de marketing do shopping reforçou que as regras de convivência do evento são as mesmas válidas para o passeio no shopping em dias comuns. “Todos os pets são bem-vindos, independentemente da raça ou do porte. A principal orientação é que eles sejam mantidos nas guias e no colo ao utilizar as escadas rolantes. A maioria dos animais não precisa de focinheira ou algum outro acessório de proteção, mas o público pode acessar nossas orientações Pet Friendly no site”.





Ainda de acordo com o shopping, além do trono pet, onde os animais podem posar para a foto ao lado do Papai Noel (as fotos podem ser feitas gratuitamente com o celular do cliente ou com o serviço profissional, com foto impressa), durante a visita os animais de estimação receberão petiscos e outros brindes da Quatree.





Serviço

Evento de Natal para Pets

Shopping Del Rey, Av. Presidente Carlos Luz, 3001 - Pampulha

Entre 10h30 e 14h

Praça de Eventos (1º piso)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice