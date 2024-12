Um sabiá-do-campo tem atazanado o dia a dia dos moradores do bairro Palmares, Região Nordeste de Belo Horizonte. Isso porque o “Divo”, apelido do passarinho, tomou conta de uma esquina da rua Helena Petrovna Blavatski e ataca os desavisados que passam pelo local.





As investidas do Divo, gravadas por Michelle Sousa, viralizaram nas redes sociais e já chegaram ao sétimo dia. O vídeo desta sexta-feira (13/12), por exemplo, já chegou a 33,8 mil visualizações em três horas, e a conta da empresária ultrapassou 22 mil seguidores.





Em alguns dos registros, ele parece fazer graça com algumas pessoas, fingindo atacar e depois recuando. Em outros, ele aparece calmamente descansando em uma grade – a impressão é que Divo está esperando alguém passar para poder entrar em ação.





Os internautas se divertem com as peripécias do passarinho: “Dou muita risada com este querido”, disse uma usuária. “Eu tô viciada nesses vídeos do passarinho”, declarou outra; “eu ficaria o dia todo na Janela dando risada”, afirmou uma terceira.

Algumas pessoas chegaram a perguntar onde fica a rua, para poderem fazer uma visita ao Divo.