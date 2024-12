A Polícia Civil ainda não tem pistas sobre o assassinato de um homem, cujo corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira, dentro do porta-malas de um Corsa, em Santana do Paraíso, no Vale do Aço (MG).

Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o corpo está em adiantado estado de putrefação. O local onde o corpo e o veículo foram encontrados, no residencial Betânia, fica próximo da construção da Unidade Básica de Saúde do residencial.





No exame feito pela perícia, foram constatadas marcas de pancadas na cabeça. Pela placa do veículo, os policiais encontraram o nome do proprietário, mas ainda não se sabe se o veículo foi roubado ou se a placa pertence a outro veículo. O corpo foi encaminhado para o IML de Ipatinga.