Durante fuga, homem abandonou um revólver calibre .32 municiado com três projéteis

Um entregador de lanches, de 41 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite dessa terça-feira (10/12), no centro de Caratinga, no Vale do Rio Doce.





Segundo a Polícia Militar, a vítima afirmou que trafegava na rua João Pinheiro em uma motocicleta durante o turno de serviço quando avistou um indivíduo magro e moreno que caminhava em direção ao meio da via.





Ao reduzir a velocidade para evitar um acidente, percebeu que o indivíduo portava uma arma de fogo e apontava em sua direção.





A vítima tentou acelerar a motocicleta para evitar a abordagem, mas o indivíduo fez dois disparos e atingiu as costas do entregador. Mesmo ferido, o homem conseguiu conduzir a moto até a frente de um hotel na mesma rua, onde pediu socorro.

O homem foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e segue internado para avaliação médica.





A Polícia Militar iniciou o rastreamento à procura do responsável pelos disparos. Durante as buscas, o Centro de Operações Policiais Militares (COPOM) recebeu denúncias indicando que um homem armado estava em um bar localizado na Travessa Espera Feliz.





Ao chegar ao local, os militares identificaram um cidadão com características semelhantes às descritas pela vítima.





O suspeito fugiu em direção à Rua Muriaé, onde abandonou um revólver calibre .32 carregado com três balas, ao perceber a presença da viatura. A arma foi apreendida e será submetida à perícia.

A Polícia Militar segue em rastreamento para localizar e prender o autor do crime.