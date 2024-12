Começou na manhã desta terça-feira (10/12) o julgamento do pai e da madrasta de Ian Henrique Almeida Cunha, acusados de matar o menino de 2 anos em 2023, em Belo Horizonte. Na época do crime, os dois foram presos em flagrante. O homem foi detido por omissão de socorro e ela, como responsável pelas agressões.





Em depoimento, a mãe do menino disse que havia terminado o relacionamento com o pai da criança porque descobriu uma traição. Ela ressaltou que, após o nascimento de Ian, o homem era atencioso com a criança, mas passou a ser “super agressivo” ao longo do tempo.





Ela relata ainda que evitava deixar o filho ir para a casa do pai, já que a criança amamentava, mas que, após os 2 anos de idade do menino, foi determinado pela Justiça o direito do pai ficar com a criança a cada 15 dias.





A mãe afirmou que, posteriormente, o pai e a madrasta do menino ficaram super nervosos após ela conseguir na Justiça o aumento de pensão alimentícia. Disse ainda que o filho chorava e tinha resistência em ir para a casa do pai. Por duas vezes, a criança voltou da casa dele com lesões, uma delas com o ouvido sangrando. Por isso, ela fez um Boletim de Ocorrência na polícia e, desde então, o filho não retornou com novas lesões, até o dia da sua morte.





No dia do crime, o pai ligou para a mãe dizendo para ela ir com os documentos do Ian para o hospital porque ele tinha caído e batido a cabeça.

Relembre o caso



O crime aconteceu na casa do pai de Ian, no Bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte. Ele teria saído para trabalhar e deixado o bebê com a namorada e filha dela, de 4 anos na época.

De acordo com a denúncia realizada pela Ministério Público de Minas Gerais, no período entre a noite do dia 7 de janeiro e a madrugada do dia seguinte, a suspeita “agindo com dolo homicida, com utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de meio cruel, matou a vítima Ian Henrique”. A madrasta teria mantido o bebê em completa agonia e sofrimento por horas dentro da casa.

Ainda segundo a denúncia do MPMG, o pai da criança é réu no crime por ter tido ciência dos graves ferimentos de Ian no início da madrugada, mas só ter levado o bebê para o hospital no fim da madrugada, o que teria impedido “com essa demora, que a criança recebesse tempestivo e eficaz tratamento médico, razão pela qual a vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.” Além disso, na condição de pai, tinha o dever legal de proteção, cuidado e vigilância do menino.

O crime

O pai, ao chegar em casa do trabalho de madrugada, teria encontrado Ian desacordado no sofá com ferimentos na cabeça, com as pernas tortas e sem conseguir abrir os olhos, de acordo com relatos dele durante o interrogatório policial. Ele confrontou a namorada sobre o estado do filho. Ela, por sua vez, teria dito que o menino poderia ter sido agredido por sua filha de 4 anos. Além disso, disse que no dia 7 de janeiro, na hora do almoço, Ian teria escorregado na cozinha e batido a cabeça, mas que ela teria dado um medicamento e o menino ficou bem.

Às investigações, o homem disse que acredita que a filha da namorada agrediu Ian com o gesso que tinha nos dois pés. Além disso, afirmou que o filho nunca havia reclamado de qualquer agressão por parte da madrasta, mas que ela tinha ciúmes da genitora de Ian.

Segundo o pai de Ian, após questionar a mulher do que havia acontecido, ele levou o bebê ao Hospital Risoleta Neves, onde foi constatado que o menino tinha uma lesão na cabeça e escoriações no queixo. Durante o atendimento, Ian teve duas paradas cardíacas e foi necessário, para tentar salvá-lo, a transferência para o Pronto-Socorro. Os médicos relataram, ainda, que a criança estava com as mãos tortas e as pernas duras.