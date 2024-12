Vídeos da primeira edição do concurso do Melhor Roedor de Pequi do Mundo tiveram milhões de visualizações

“O melhor roedor de pequi do mundo”. Esse título será concedido neste sábado (7/12), num concurso realizado em Montes Claros (Norte de Minas) – e que chega à sua segunda edição. Prometendo muita competição e diversão, a prova acontece a partir do meio-dia, no bar, restaurante e espaço cultural “Venda do Fred”, dedicado aos produtos do sertão.

A iniciativa tem como objetivo a valorização do pequi, o fruto-símbolo do Cerrado, mostrando a sua importância gastronômica e cultural, de forma lúdica e criativa.

O inusitado concurso acontece por ocasião da 31ª Festa Nacional do Pequi, com início marcado para a noite desta sexta-feira (6/12) e que prossegue até domingo, com comidas típicas e apresentações culturais. Na noite deste sábado, a principal atração será o cantor Beto Guedes.

O empresário Fred Rocha, proprietário da “Venda do Fred”, idealizador e coordenador do concurso, lembra que a primeira edição do evento, ocorrida em novembro de 2023, alcançou um a grande repercussão nacional e internacional. O organizador lembra que os vídeos do concurso tiveram mais de 10 milhões de visualizações nas redes sociais em todo mundo, despertando o interesse e manifestação de pessoas famosas, como o humorista Tom Cavalcante e a cantora Vanessa da Mata.

“A nossa expectativa para a nova edição do concurso do melhor roedor de mundo é de sucesso maior ainda, com grande participação de competidores e de público”, afirma Fred Rocha, que também é agente cultural e palestrante sobre empreendedorismo e inovação.

“O concurso é muito divertido, muito alegre e curioso. Por meio dessa iniciativa, a gente mostra a paixão que os geraizeiros têm por esse fruto maravilhoso. O pequi é o nosso ouro da gastronomia. E o norte-mineiro é realmente apaixonado pelo fruto-símbolo do Cerrado”, assegura Rocha.

Premiação

As inscrições para o Concurso do Melhor Roedor de Pequi do Mundo devem ser feitas pela internet, por meio deste link: https://abrir.link/VmPxP.

Ao se inscrever, o candidato deve enviar uma mensagem em vídeo, contando sua paixão pelo fruto-símbolo do Cerrado, além de preencher um formulário.

Os participantes (ambos os sexos) vão concorrer a premiações, distribuídas da seguinte forma: primeiro lugar: R$ 1 mil, cinco cervejas e um prêmio surpresa; segundo lugar, R$ 300,00, três cervejas e um prêmio surpresa; terceiro lugar: R$ 100,00, duas cervejas um prêmio surpresa.

Fred Rocha salienta que foram encomendadas 150 dúzias de pequi para o concurso. “Fizemos a encomenda dos frutos em Campo Azul (Norte de Minas), que, para muitos, produz o melhor pequi do mundo”, afirma o agente cultural e coordenador do concurso.

O participantes do melhor roedor de pequi do mundo terão 10 minutos para roer os frutos devidamente cozidos, sendo avaliados por um júri técnico. Serão analisados os seguintes critérios: maior número de pequis roídos em 10 minutos, qualidade da roída do participante, boca e dentes verdadeiramente amarelados, familiaridade (“ausência de frescura”) para pegar no fruto e paixão pelo pequi.





Durante a Festa Nacional do Pequi de Montes Claros, neste domingo (8/12), a partir das 9 horas, será promovido também o Encontro dos Guardiões da Gastronomia do Cerrado. O evento será realizado no Largo Georgino Junior, na Praça da Matriz, no Centro histórico da cidade. Na programação estão previstos: “cozinha show” com a guardião chef Bernadete Guimarães, degustação de pratos com receitas elaboradas por restaurantes da cidade especialmente para o evento, exposição, feira de produtos do Cerrado, palestra e degustação de pratos de pequi.

Serviço:

Concurso do Melhor Roedor de Pequi do Mundo

Quando: sábado (7/12), a partir das 12 horas

Onde: Venda do Fred – Rua Deputado Antônio Pimenta, 489, Bairro Jardim São Luiz, Montes Claros.

Como se inscrever: pelo link https://abrir.link/VmPxP