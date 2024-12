No dia do crime, o investigado teria conduzido um veículo e, de forma intencional, jogado o automóvel contra uma árvore

Um homem de 42 anos, suspeito de matar a esposa para receber um seguro de R$ 1 milhão, foi preso nesta quinta-feira (5/12) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O crime aconteceu em 30 de agosto deste ano em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A PCMG apurou que a vítima havia contratado ao menos três apólices de seguro de vida, que totalizam o montante milionário. O marido era um dos beneficiários.

No dia do crime, o investigado teria conduzido um veículo e, de forma intencional, jogado o automóvel contra uma árvore no canteiro central de uma avenida. “Informações obtidas pela PCMG indicam que a vítima estava sem cinto de segurança e que o airbag do lado do passageiro havia sido previamente desativado”, disse a instituição policial.

Além da prisão do suspeito, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência dele, visando coletar provas para a investigação que está a cargo da equipe que apura homicídios na cidade.

