O Governo de Minas entregou nesta quinta-feira (5/12) o primeiro lote de 66 novos ônibus para o sistema de transporte público da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Os veículos fazem parte dos 850 previstos para entrar em operação, renovando 33% da frota total. Outros 784 veículos novos serão entregues até o fim de 2025.





A entrega representa 11% do total que será comprado com o dinheiro público, já que a aquisição faz parte do acordo firmado, em setembro de 2024, entre o governo mineiro e as empresas de ônibus. Conforme a negociação, R$ 382 milhões de recursos do estado serão destinados à renovação de parte da frota metropolitana. Serão 600 veículos comprados com o dinheiro público, acrescidos de mais 250 adquiridos com recursos das próprias concessionárias.





Nesse primeiro lote, serão 38 novos ônibus direcionados para a região de Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Taquaraçu de Minas e Jaboticatubas, outros 11 veículos para linhas que atendem à região de Contagem e 17 ônibus para linhas das regiões de Mateus Leme, Azurita, Juatuba e Betim. A distribuição levou em consideração a idade dos veículos que serão substituídos, quantidade de reclamações e volume de passageiros transportados.

Até o fim do próximo ano, com a entrada dos novos veículos, haverá redução da idade média da frota de 2,4 mil ônibus. Hoje, alguns veículos possuem até 18 anos de idade. Com a renovação, a média de idade dos veículo deve chegar aos seis anos. A chegada desses novos ônibus será a maior renovação da frota metropolitana desde o início do atual contrato, em 2008. O edital em vigor permite às empresas a aquisição de ônibus usados com até 10 anos de fabricação. Dados obtidos pela reportagem via Lei de Acesso à Informação (LAI) mostram que, dos 2.803 ônibus da frota metropolitana, 679 veículos (24%) entraram no sistema após serem comprados zero km para outras cidades. Entre os usados, 316 rodaram anteriormente por Belo Horizonte.

Os critérios para a alocação dos ônibus novos, entre as 640 linhas do transporte público da RMBH, foram estabelecidos em comum acordo com os consórcios e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra), respeitando proporção entre as sete Redes Integradas de Transporte que compõem o Sistema Metropolitano.

O governador do estado, Romeu Zema, esteve na cerimônia de entrega realizada nesta quinta, no Terminal São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH, e compartilhou a expectativa. “São veículos mais confortáveis, ágeis e seguros que vão propiciar uma melhora no transporte coletivo da região metropolitana. Por isso, eu quero agradecer ao empenho de todos os órgãos que fizeram parte dessa entrega", disse.





Concessionárias





No caso dos veículos a serem adquiridos pelo Sintram, o processo está sendo realizado em fases. Na primeira, foram feitas as negociações com os fornecedores para a aquisição dos veículos. Ao mesmo tempo, os ônibus a serem substituídos foram mapeados.

Questionado sobre a entrega dos transportes, o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), Rubens Lessa, afirmou que “as empresas vão conseguir cumprir a contrapartida de entregar 250 novos ônibus. A previsão é que eles sejam entregues ao longo do ano de 2025. Alguns pedidos, inclusive, já foram feitos às montadoras”, disse.





A introdução de recursos públicos no transporte metropolitano é considerada fundamental para a modernização do sistema e para o custeio da tarifa, segundo avaliação de Lessa. De acordo com o governo de Minas, a diminuição dos usuários se deu durante a pandemia de Covid-19, o que também elevou significativamente o custo da operação.

Em dezembro de 2019, a tarifa principal metropolitana (R$ 5,60) era 24% maior do que a dos ônibus da capital (R$ 4,50). Atualmente, com parte da tarifa de BH subsidiada, essa diferença percentual dobrou, com a tarifa principal metropolitana (R$ 7,70) custando 48% a mais do que a da capital (R$ 5,25). Vale lembrar que, dados do governo apontam que antes da pandemia, o transporte coletivo da RMBH transportava uma média de 850 mil passageiros por dia. Atualmente, a média de passageiros transportados diariamente é de 570 mil.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos