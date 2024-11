Dois servidores da Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, estão sendo investigados por suspeita de fraude em abastecimento de veículos oficiais

Servidores da Prefeitura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, foram afastados de suas funções por conta de irregularidades relacionadas ao abastecimento de veículos oficiais do Município. O prefeito Luís Eduardo Falcão (Novo) fez o anúncio na noite dessa terça-feira (12/11). O caso foi repassado para a Polícia Civil.

Uma auditoria constatou a possibilidade de fraudes no uso de cartões de abastecimento de alguns veículos oficiais. Eles teriam sido usados para simular abastecimentos que não existiam. A operadora dos cartões foi acionada e um processo administrativo foi instaurado.

Dois servidores que estariam envolvidos no esquema foram afastados até que sejam concluídas as investigações. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que espera ter respostas com relação às suspeita em breve.

"O processo administrativo e a investigação criminal em curso permitirão esclarecer a extensão do envolvimento dos servidores e as circunstâncias detalhadas das irregularidades no abastecimento de veículos oficiais", diz o comunicado.

"Estamos tomando todas as medidas necessárias para apurar os fatos com rigor. A minha administração não tolera qualquer forma de lesão aos cofres públicos", disse Falcão.