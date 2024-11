O prefeito eleito de Betim, na Grande BH, Heron Guimarães (União Brasil), teceu críticas ao projeto do Rodoanel proposto pelo governo de Romeu Zema (Novo). A iniciativa pretende retirar parte do fluxo de veículos pesados que transitam diariamente pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte.

Durante entrevista para o “Em Minas”, programa feito em uma parceria entre o Estado de Minas, a TV Alterosa e o Portal Uai, Heron disse não ser contrário à ideia de um rodoanel - o que, na sua visão, seria uma solução tanto para Betim, quanto para Contagem e Belo Horizonte. No entanto, acredita que o traçado da via previsto no projeto do governo estadual não é o ideal para a cidade, pois a dividiria ao meio.





“Temos, sim, uma alternativa, um projeto. Temos recursos já reservados para fazer de forma municipal, mas não seria ideal. O estado deveria sentar conosco e entender que temos um projeto melhor do que aquele que ele insiste em propor”, disse em conversa com o jornalista Benny Cohen.





O prefeito eleito detalhou as críticas e citou que o projeto do estado não prevê desapropriações. Além disso, o traçado previsto cortaria a Teksid, uma das maiores indústrias da cidade, precisaria, segundo Heron, de pelo menos 17 viadutos pela cidade, número além dos três que o projeto do governo estadual contempla.





“É um projeto errático e o qual o prefeito atual fez um enfrentamento muito grande, e a gente pretende convencer. Diálogo é a melhor forma de resolver todas as questões, todos os conflitos. E se o estado pegar para analisar o projeto que nós temos, certamente vai chegar à conclusão que estamos certos”, detalhou.





Heron disse ainda que pretende dialogar com prefeitos eleitos de outras cidades da Região Metropolitana de BH para apresentar uma alternativa mais viável ao governo estadual. Para isso, ele conta com o apoio da prefeita reeleita de Contagem, Marília Campos (PT).





“As duas cidades são cortadas ao meio pela BR-381. E isso já causa muitos transtornos para Betim, sobrecarrega nosso sistema de saúde. Tem cidades, por exemplo, como Uberlândia, como Montes Claros, que gasta muito menos, ou investe muito menos na área de saúde, mas não há os problemas que temos aqui. Grande parte dos nossos problemas na área de saúde vem da questão da mobilidade urbana”, disse Heron.

Onde assistir





A entrevista com o prefeito eleito de Betim, Heron Guimarães, foi ao ar na noite deste sábado (2/11) na TV Alterosa e está disponível na íntegra no canal no Youtube do Portal Uai (youtube.com/portaluai). O programa vai ao ar aos sábados, a partir das 19h20, simultaneamente na televisão e na internet, que conta com um terceiro bloco exclusivo. O Estado de Minas publica o conteúdo da entrevista em textos no portal (em.com.br) e no jornal impresso de domingo.