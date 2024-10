Um acidente, o tombamento da carroceria de uma carreta de carga, que transportava milho, interdita completamente a BR-262, altura do quilômetro 185, próximo a São Domingos do Prata, na região leste de Minas Gerais.





As causas do acidente ainda são desconhecidas. O grande problema, no momento, dos patrulheiros rodoviários federais é evitar o saque da carga, que já foi registrado.





Um homem estacionou uma caminhonete branca e começou a encher um balde, com ajuda de outro homem, que era passageiro do veículo. A carga esparramou na pista.





O cavalo mecânico nada sofreu. O motorista estacionou o veículo no acostamento.