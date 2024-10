O Corpo de Bombeiros de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais, atendeu, na madrugada de domingo, um chamado trágico. Um bebê de um ano foi encontrado morto pela mãe, no bairro Turmalina. Não havia sinais de violência no corpo da criança.





Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, a mãe disse que seu filho estaria sufocando. Foi ela quem efetuou o chamado de socorro. No entanto, os bombeiros constataram, ao chegar ao local, que a criança já estava sem vida.





A mãe contou, que pelo fato de a criança ter um sono agitado, sempre a colocava para dormir junto com ela e o marido. Segundo ela, a cama ficava junto a uma quina da parede e sempre colocava um travesseiro entre ela e a criança.





No entanto, na madrugada, ela acordou e não viu o bebê na cama. Ela havia caído entre a cama e a parede. Pegou a criança no colo, mas ela não tinha qualquer movimento.





A perícia da Polícia Civil foi chamada e constatou o óbito. Não encontrou sinais de violência e nem de sufocamento, o que seria uma morte natural, que pode ser proveniente da “síndrome do mal súbito”.





O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Governador Valadares, para a realização de exames detalhados.





A síndrome





O mal súbito é um termo que descreve um evento médico agudo e inesperado que pode ter diversas causas: doenças cardiovasculares, infarto, arritmias cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, convulsões, alergias graves e queda de pressão devido à má alimentação.

