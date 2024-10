Homem foi linchado por moradores após tentativa de assalto em Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Um homem de 44 anos foi espancado por moradores após tentativa frustrada de roubar o celular de uma mulher de 33, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ocorrência foi registrada na tarde dessa sexta-feira (18/10).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito, que estava em uma bicicleta, abordou a vítima enquanto ela caminhava por uma rua no bairro Tibery. Ao ser surpreendida pelo criminoso, a mulher resistiu à tentativa de roubo. Os dois começaram uma briga e ambos acabaram caindo no chão.

Ela conseguiu recuperar o aparelho celular e gritou por ajuda. Com os pedidos de socorro, o assaltante tentou fugir, mas foi cercado por moradores próximos, que reagiram com violência, desferindo socos, chutes e golpes de capacete no homem.

Câmeras de segurança na rua registraram o momento das agressões, que só cessaram com a chegada dos militares. O suspeito foi encontrado caído no chão, reclamando de dores, e foi levado para atendimento médico.

Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado. Até o fechamento desta reportagem, a polícia ainda não havia identificado os agressores que participaram da ação. O caso segue em investigação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A mulher vítima da tentativa de assalto também foi atendida por uma equipe médica e liberada em seguida, sem ferimentos graves.