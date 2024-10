Do HPS, corpo seguiu para o Posto Médico-Legal

Um homem de 33 anos foi espancado até a morte em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, na madrugada desta sexta-feira (18/10). Conforme registrado na ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima foi encontrada em um escadão no Bairro Santa Efigênia, na Região Sul da cidade.

Os militares inicialmente identificaram que o homem tinha sangramento no rosto e na cabeça, além de edemas na mão direita.

Um familiar relatou ter recebido informações de que o homem estava caído entre as ruas Adail Alevato e Clóvis Jaguaribe dos Santos. O grau de parentesco com a vítima e como ele recebeu essa informação não são citados no boletim de ocorrência.

Quando o parente chegou ao local, o homem ainda estava respirando. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas o óbito acabou atestado às 5h30 ainda no local.



O corpo passou pelo necrotério do Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e, depois, foi conduzido ao Posto Médico-Legal.

A PM ainda não tem pistas do que poderia ter motivado o crime. Até o fechamento desta publicação, ninguém havia sido preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.

