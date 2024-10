As chuvas que atingiram Belo Horizonte nas últimas horas já somam quase 30% do volume esperado para todo o mês em pelo menos três regiões da cidade. Até as 5h30 deste sábado (19/10), o Barreiro registrou 29,1 milímetros (mm) de precipitação, ou seja, 26,4% das chuvas esperadas para outubro, que é de 110 mm.

Na Pampulha e em Venda Nova, a chuva também foi intensa nas últimas 12 horas, com ambas as regionais registrando valores superiores a 32 mm, mais de um quarto da média mensal esperada de chuvas em poucas horas.





Outras regionais, como a Centro-Sul e a Leste, somaram 22,8 mm e 19 mm, respectivamente, representando entre 17% e 21% da média de outubro. A distribuição das chuvas, no entanto, se mostrou irregular, variando de 14,2 mm na Região Norte (12,9%) a 16,4 mm no Nordeste (14,9%).





Acumulado mensal quase dobrado





Se as últimas horas revelaram volumes impressionantes de chuva, o acumulado mensal até este sábado pinta um quadro ainda mais significativo, depois de meses de estiagem. No Barreiro, o total de precipitação desde o início de outubro chegou a 176,9 mm, o equivalente a 160,7% da média histórica do mês, de 110,1 mm.

Outras regiões seguem a mesma tendência, como a Centro-Sul, que já acumula 119,9 mm (108,9%), e a Leste, com 111,6 mm (101,4%). Por outro lado, Pampulha e Venda Nova acumulam volumes menores, com 65,8 mm (59,8%) e 73,3 mm (66,6%), respectivamente.

Regiões como o Nordeste (71,6 mm, ou 65%) e o Noroeste (68,6 mm, ou 62,3%) seguem abaixo da média, mas ainda registram chuvas significativas.





As chuvas que começaram em 9 de outubro trouxeram alívio para Belo Horizonte após um longo período de seca. Foram 172 dias de estiagem, desde abril, que deixaram a cidade sob a pressão da falta de precipitação.





Chuva não dá trégua





E a previsão para este sábado mantém o cenário de instabilidade. O céu permanece nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas previstas ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi de 16°C, e a máxima pode chegar a 28°C.

A Defesa Civil alerta para a possibilidade de chuvas fortes, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas, recomendando que a população evite áreas sujeitas a inundações e não se abrigue debaixo de árvores durante as tempestades.

Veja o acumulado de chuva em BH nas últimas 12 horas:

Barreiro: 29,1 (26,4%)

Centro Sul: 22,8 (20,7%)

Leste: 19 (17,3%)

Nordeste: 16,4 (14,9%)

Noroeste: 15,8 (14,4%)

Norte: 14,2 (12,9%)

Oeste: 16,2 (14,7%)

Pampulha: 32,2 (28,3%)

Venda Nova: 32 (29,1%)