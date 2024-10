As viagens do metrô de Belo Horizonte serão ofertadas com intervalos de 12 minutos nos horários de pico (das 5h15 às 8h30 e das 16h30 às 19h) da sexta-feira (11/10) até o próximo dia 20. Já nos outros horários (das 8h30 às 16h30 e das 19h às 23h), o espaço de tempo entre trens continuará a ser de 15 minutos. A mudança, foi informada nessa segunda-feira (7/10), e ocorre devido às reformas na Via Permanente do sistema, que corresponde a toda a estrutura dos trilhos, em um trecho entre as estações Lagoinha e Central. Durante esses dez dias, as obras acontecem por 24 horas ininterruptas, e não será necessária baldeação.





A intervenção começa às 20h desta sexta, com previsão de conclusão na segunda-feira (21/10) antes da abertura das estações. As atividades realizadas incluem a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via (AMV’s) e dos lastros (camada de pedra britada). Além disso, a modernização prevê a troca de dormentes de concreto e madeira e suas respectivas fixações, entre outros componentes.





As obras deste mês foram divididas em três etapas, sendo elas: remoção completa da via existente (três dias), construção da nova (cinco dias) e liberação para circulação de trens (dois dias). “Pela linha à esquerda, os trens irão passar, e na parte interditada, será retirado o pavimento da via. Depois removemos os lastros velhos (camada de pedra britada). Em seguida, começamos a colocar os novos trilhos”, explica o gerente de manutenção da concessionária que administra o sistema metroviário na capital mineira, a MetrôBH, Roberto Fisher Machado.

É necessário que a equipe de topografia autorize a liberação do trecho para garantir que os parâmetros de geometria sejam respeitados. “Nos primeiros dias de funcionamento, os trens circulam a uma velocidade inferior, por uma questão de retrabalho e tempo de acomodação do pavimento. Leva cerca de dois dias para voltar à velocidade máxima”, destaca Roberto.





O gerente de manutenção ainda destaca os benefícios da revitalização. “Com o passar dos anos, os trilhos criam ondulações e imperfeições no contato roda-trilho, e isso acaba gerando diminuição da velocidade e maior ruído. Com a reforma, isso é removido. Teremos trilhos e pavimentos melhores, que vão promover mais conforto ao passageiro, melhor nível de segurança, uma vez que os trilhos antigos estavam desgastados, além de melhora na velocidade e menor vibração”, garante ele.





As obras da via permanente começaram em novembro de 2023 e serão finalizadas até março de 2027. O trecho da estação Central faz parte da segunda etapa do plano, que irá reconstruir 3,2 km do trajeto entre Calafate e Santa Tereza e deve ser concluída até março de 2025. A Empresa concluiu o primeiro de quatro trechos, entre as estações Eldorado e Calafate, e nesta semana inicia a quinta intervenção na via.





Como fica a operação





“Essa operação consiste em uma circulação em linha singela, dado que vamos retirar uma linha para manutenção. Os trens nos sentidos Eldorado e Vilarinho vão precisar passar, por um período, na mesma linha. É preciso passar um metrô em um sentido e depois o outro, o que acarreta em uma mudança de tempo, principalmente nos horários de pico”, explana o gerente de engenharia, Aloísio Viana. Habitualmente, os intervalos são de 7,5 minutos, e neste caso, serão de 12 minutos.





“Por outro lado, não vai haver baldeação. Os usuários que pegarem o trem no Eldorado e quiserem descer na Vilarinho, não precisam desembarcar na Estação Central, basta continuar a viagem; o mesmo acontece no sentido contrário. Será possível percorrer todo o trecho no mesmo metrô”, diz Viana.

De acordo com o gerente, os usuários podem esperar, em média, 50 minutos de viagem completa da Eldorado até a Vilarinho.





A intervenção também abrange reformas em uma das plataformas da Estação Central. “Está previsto uma revitalização nas 19 estações. A plataforma da Central é mais ampla e tem um espaço razoável para acomodar os passageiros nesse período. Vamos mobilizar mais equipes e os agentes de atendimento, para orientar, e se necessário fazer o controle de fluxo de pessoas no horário de pico”, conclui Aloísio.





Operação do Metrô BH de 11/10 a 20/10





Horário Intervalo

5h15 às 8h30 e das 16h30 às 19h 12 minutos

08h30 as 16h30 e das 19h às 23h 15 minutos





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata