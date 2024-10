As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever no dia 26 de outubro

A Rede Mater Dei de Saúde realizará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um mutirão gratuito para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. A ação, que acontece ao longo de novembro, é direcionada a mulheres a partir de 40 anos e homens a partir de 50.

Os Hospitais Mater Dei Santo Agostinho, Mater Dei Contorno e Mater Dei Betim-Contagem disponibilizarão mamografias, exames de PSA, consultas médicas e, se necessário, ultrassonografias e biópsias. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever no dia 26 de outubro.



Os interessados devem se inscrever pelo telefone (31) 3401-7300. Os exames ocorrerão entre 4 e 15 de novembro, enquanto as consultas com os resultados acontecerão em 23 de novembro. Esta ação faz parte da campanha “Outubro Rosa: Laços de Cuidados”, que visa promover o autocuidado e a prevenção através de três pilares: cuidado, afeto e coragem, reforçando a importância da detecção precoce e do suporte emocional na luta contra o câncer





Já no dia 11 de outubro, a Rede Mater Dei vai oferecer uma palestra aberta ao público sobre a importância da prevenção na saúde da mulher. O evento acontecerá às 10h, no auditório do Mater Dei Contorno. A conversa será conduzida pelos coordenadores da mastologia da Rede, Dra. Anna Salvador e Dr. Waldeir Almeida.





As vagas são limitadas, e os interessados devem se inscrever previamente .

