Um cavalo foi resgatado por bombeiros do Segundo Pelotão em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, do fundo de uma fossa de 12 metros.





De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por volta das 9h30 do último sábado (5/10), os militares receberam a informação de que o animal havia pulado a cerca que protegia o poço da propriedade, no Bairro Satélite Andradina, e se acidentado no buraco.





Ao chegar à propriedade, os bombeiros encontraram o cavalo no fundo do poço, com pequenas escoriações nas patas traseiras. Diante da profundidade da fossa, a corporação se mobilizou para iniciar os procedimentos de ‘salvamento em altura’.





Conforme os bombeiros, foram utilizados procedimentos de ancoragem. Com isso, os militares realizaram o içamento do cavalo, com auxílio de um guindaste de uma empresa de Ituiutaba.

Depois de 2 horas de resgate, os bombeiros conseguiram retirar o animal do poço com vida e a corporação orientou o proprietário do local a realizar a proteção adequada do local.