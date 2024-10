Uma vítima que estava a cinco dias desaparecida no município de Pingo D'Água, na região do Vale do Rio Doce, foi encontrada no fundo de uma cisterna vazia, com aproximadamente 13 metros de profundidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a chamada ocorreu no fim da noite dessa segunda-feira (30/9), por volta de 21h50, em apoio à Polícia Militar. O corpo da vítima estava dentro da cisterna de um imóvel abandonado na Rua Pedro Barroso, 240, no Bairro Perobas.

Para resgatar o corpo, um militar desceu até o fundo do reservatório para içar o cadáver, que posteriormente foi levado para o IML local.

A causa da morte e a identidade da vítima não foram divulgados pelos bombeiros. As polícias Civil e Militar foram procuradas, mas não responderam até a publicação desta reportagem.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice