O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) iniciou, nesta quarta-feira (18/9), duas operações contra suspeitos de usar redes sociais para assediar crianças de cinco a 12 anos, e compartilhar conteúdos de pornografia infantil. Duas pessoas foram presas no Mato Grosso e na Bahia.

As operações, intituladas Caçador e Prima Blindagem, cumpriram mandados em Cáceres, no Mato Grosso, e em Jequié, na Bahia, respectivamente. Em ambas, os investigados foram presos, mas as investigações prosseguem após a apreensão dos objetos eletrônicos utilizados na execução dos crimes. Segundo o MPMG, foram apreendidos celulares, computadores, HDs e pen drives, que passarão por extração e análise para identificar novos crimes e possíveis vítimas.



Confira como se deu cada operação

Caçador

Conforme apuração do Ministério Público, o principal investigado criava perfis falsos nas redes sociais para se passar por adolescentes e “caçar” vítimas. Com a identidade falsa ele ganhava a confiança delas, e assim trocava mensagens de cunho sexual. Além disso, induzia as vítimas a enviarem fotos e vídeos nuas e a praticarem atos libidinosos pela internet.

O Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos (Gaeciber) identificou e localizou o verdadeiro usuário das contas. Durante a investigação, foram descobertas pelo menos 12 vítimas entre 10 e 12 anos e cinco com idades entre 13 e 15 anos.

No celular do investigado foram encontradas fotografias e vídeos de cenas de nudez envolvendo crianças e adolescentes e acessos a grupos de venda de material de exploração sexual infantil.

Prima Blindagem

Conforme o MPMG, o suspeito utilizava o Instagram para abusar de crianças, com idades entre cinco e 12 anos. Os crimes foram praticados em Minas Gerais e na Bahia, com troca de imagens de relações sexuais envolvendo crianças. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros materiais envolvidos na prática de pedofilia.

Como denunciar

Pais, responsáveis e educadores que têm contato diário com os pequenos devem procurar auxílio ao se depararem com situações suspeitas nos ambientes virtuais.

As denúncias podem ser feitas pelos canais Disque 100 e Disque 190, e também sob sigilo nas Ouvidorias dos Ministérios Públicos. Para acessar a Ouvidoria do MPMG, clique aqui ou ligue para o número 127.